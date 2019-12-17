انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول لتكنولوجيا علوم البحار بصبراتة

انطلقت صباح أمس بمركب تليل السياحي بصبراتة أعمال المؤتمر العلمي الأول لتكنولوجيا علوم البحار الذي ينظمه المعهد العالي لتقنيات علوم البحار بصبراتة، وبرعاية الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

ويناقش المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين العديد من المحاور المتمثلة في هندسة المصائد البحرية، وإدارة الموانئ، والملاحة البحرية، والاتصالات، والهندسة البحرية، من خلال أبحاث ومشاركات للمتخصصين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية.

كما ناقش المشاركون تأثير التلوث الحراري لمياه صرف معمل تحلية المياه على البيئة البحرية بسواحل طبرق، وتقنيات التحكم في التآكل الساخن بمجمع مليتة للنفط والغاز.

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