حصر 169 اعتداء على أملاك الدولة في بلدية صرمان

أكد وكيل ديوان بلدية صرمان رئيس لجنة متابعة وحصر أملاك الدولة الليبية بالبلدية الدكتور وليد الصويعي، أن اللجنة باشرت أعمالها منذ قرابة ثلاثة أشهر، حيث تم تقسيم البلدية إلى ثمانية مربعات، والآن سيتم الانتهاء من المربع الثاني.

وأوضح الصويعي في تصريح لقناتنا أن مخالفات كثيرة رصدتها اللجنة في المربعين الأول والثاني، خاصة فيما يتعلق بالمخطط العام للمدينة والغابات والأراضي الزراعية حيث بلغ إجمالي التعديات مئة وتسعا وسبعين مخالفة، أغلبها التعدي على المخطط العام، والبناء العشوائي في مسارات الطرق، والتعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة بشكل مباشر.

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