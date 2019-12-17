بالصور.. جداريات تُزيّن مدينة سرت

انطلقت في بلدية سرت، الثلاثاء، حملة لرسم جداريات في المدينة بحملة جاءت تحت شعار “رسمة تعطي بسمة”، شارك فيها رسامون من مختلف مدن ليبيا.

وجاءت الحملة بإشراف بلدية سرت، بالتعاون مع فوج كشاف سرت وجمعية المستقبل للأعمال التطوعية، بمشاركة نخبة من رسامين متميزين جاؤوا من مدن الجفرة والشاطئ وبنغازي وسرت والبيضاء ومصراتة، وفق مسؤول الاعلام في بلدية سرت محمد الأميل.

وجسدت الرسومات السلام والزي التقليدي الشعبي والفروسية والتراث الشعبي وغيرها من مواضيع تعكس فيها طابع المدينة.

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