الجيش الوطني : معارك مباشرة مع الأتراك في طرابلس

العين الإخبارية – عبدالهادي ربيع

كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، الثلاثاء، أن الأتراك يستخدمون المدفعية ضد القوات الليبية، مشيرا إلى أن “قواتنا تقاتلهم بشكل مباشر”.

وقال المسماري، في تصريح صحفي، إن “المدفع الذي يسيره الأتراك هو الوحيد من النوع الموجه لدى المليشيات الإرهابية، التي ليست لديها القدرة على تشغيله”.

وأشار إلى أن الجيش رصد في وقت سابق طواقم ومستشارين من الأتراك يقومون بتسيير الطائرات المسيرة وتدريب المليشيات على أسلحة القناصة والمدرعات.

وحول الوضع العسكري في طرابلس، أكد أن كل قواطع العمليات الخاصة تنهار أمام تقدم قوات الجيش، خاصة بعد إسناد المحاور بوحدات قتالية متدربة على اقتحام المدن وقتال الشوارع.

ولفت إلى أن قوات النخبة قامت بعمليات نوعية لتدمير مراصد المليشيات، بالإضافة إلى التقدم والسيطرة على منطقة كوبري الزهراء.

ونوه بأن الجيش يتقدم في مشروع الهضبة باتجاه بوسليم، قائلا: “أقل من كيلومتر ونصل للإشارة الجوية الأولى بصلاح الدين ونلتحم بسكان الهضبة وبوسليم”.

وفيما يخص محور عين زارة، أكد اقتراب الجيش من منطقة الفرناج وشارع الشوك، بالإضافة إلى التقدم بمحور تاجوراء باتجاه منطقة بير وسط ميلاد وقلب تاجوراء باعتباره حيا داعما للجيش.