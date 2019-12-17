الحويج يطالب البعثة الإفريقية بالتحرك للوقوف على أوضاع الجقم

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الخارجية بمدينة بنغازي، المدير الإقليمي للشؤون الإفريقية، السيدة Patricia Danzi، ورئيس البعثة، السيدة ماريان جاسر، والوفد المرافق لهما.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة على موقع التواصل “فيس بوك”، أشار الحويج إلى حرص الوزارة على التعاون المشترك وتعزيز العلاقات والتواصل مع المنظمة، في جميع المجالات الإنسانية من بينها خطط التدريب والتأهيل والتطوير، بالإضافة إلى المنح والمعونات والمساعدات شريطة ألا تكون على حساب سيادة الدولة.

وطالب الحويج البعثة بضرورة الوقوف على الأوضاع الإنسانية للواء طيار عامر الجقم، والاطمئنان على صحته، وبأن يكون التعامل على قدر ٍعالٍ من الشفافية بين المنظمة والوزارة، وضرورة أن تكون خطة 2020 واضحة ومدى قابليتها للتطوير.

كما دعا وزير الخارجية البعثة إلى فتح مكتب لمباشرة عمل المنظمة من مدينة بنغازي بدلاً من العمل من تونس، لكي يكونوا أقرب من المجتمع المحلي وأكثر إدراكاً باحتياجاته.