قوات الوفاق تعلن صد هجوما عنيفًا للجيش الوطني في هذه (…) المناطق بطرابلس

أعلنت قوات الوفاق، مساء الثلاثاء، صد هجوم عنيف لمسلحي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بمحوري الخلاطات والكازيرما، جنوبي طرابلس.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، للأناضول، إن قوات حكومة الوفاق تمكنت من صد هجوم عنيف لـ”الجيش الوطني” في محوري الكازيرما والخلاطات، وحالت دون تمكنها من إحراز أي تقدم.

وأضاف المجعي أن الهجوم شهد استخدام جميع أنواع الأسلحة، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني استغلوا عملية ترتيب بعض المحاور، وشنوا هذا الهجوم، ولكن تمكنت قواتنا من صدهم.

ولم يفصح المجعي عن سقوط خسائر مادية أو بشرية جراء الهجوم.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول بأن أصوات المدفعية الثقيلة لاتزال تسمع في الأحياء الجنوبية للعاصمة (حتى الساعة 16:10 تغ).

وفي وقت سابق اليوم نقل مراسل الأناضول عن مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق، ، أن ما يسمع من أصوات المدفعية هو استهداف لتمركزات مسلحي الجيش الوطني جنوبي طرابلس.