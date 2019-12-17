الخرطوش يؤكد سيطرة قوة الاقتحام على طريق المطار حتى مفترق لاصفاح والنقلية

أخبار ليبيا 24 – منتابعات

قال مدير المكتب الإعلامي باللواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، إن قوة الاقتحام (35) التابعة إلى اللواء 73 مشاة، تسيطر على طريق المطار الممتد من كوبري المطار إلى طريق مفترق لاصفاح وحتى النقلية.

الخرطوش أضاف، في تدوينة له اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، القوة تبدأ عملياتها في منطقة لاصفاح بالسيطرة على مراصد قوات الوفاق المعترف بها دوليًا بداية من مسجد صلاح الدين في منطقة لاصفاح”.

وتابع أن قوات اللواء 106 مجحفل صحبة الكتيبة (84) وكتيبة عقبة بن نافع والكتيبة 21 صاعقة، سيطروا بالكامل على شارع الغاز ولازال التقدم مستمر في محيط العيادة وصيدلية الجسر.

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن قبل أيام، انطلاق ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت.

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