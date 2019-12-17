الثني يُهدد بسحب “المشاريع المتأخرة” كليا

تابع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الثلاثاء، عمل إدارة المشروعات بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات، ومدراء المشروعات بالجهات العامة.

ووفق بيان لـ”المؤقتة”، فقد استعراض الاجتماع التقرير المقدم من قبل إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء عن مستويات إنجاز المشاريع الممنوح الاذن للتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء.

وشدد الثني على ضرورة تقديم موقف نهائي حول المشاريع المتدني نسب تنفيذها قبل نهاية شهر يناير 2020، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بسحب هذه المشاريع كلياً وتحميل الجهات التي تقف خلفها مسؤولية تأخرها.

يشار إلى أن الاجتماع حضره مدراء المشروعات في كل من وزارة التعليم، ووزارة الصحة، والمؤسسة الوطنية للموارد المائية، والهيئة العامة للإسكان والمرافق، والهيئة العامة للمواصلات والنقل، والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ومسؤولين آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية