العرب اللندنية :حكومة السراج تفتعل أزمة مع مصر لتبرير التدخل التركي في ليبيا

العنوان_ليبيا

قالت صحيفة العرب اللندنية إن حكومة “الوفاق” التي وصفتها بالواجهة السياسية للإسلاميين، استغلت تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال خلالها إن حكومة طرابلس أسيرة الميليشيات وهو الأمر الذي سبق لوزير الداخلية فتحي باش آغا أن اعترف به في أكثر من مرة، لافتعال أزمة مع مصر في خطوة تهدف أساسا إلى تبرير التدخل العسكري التركي في ليبيا.

ورغم أن تصريحات السيسي كانت واضحة حيث أكد عدم وجود نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في ليبيا إلا أن المجلس الرئاسي تعمد تحريف تلك التصريحات واتهامه بالتلويح بإرسال قوات مصرية إلى البلاد، في وقت تزايدت فيه التوقعات بقرب وصول قوات تركية للقتال إلى جانب الميليشيات في طرابلس.

وكان الرئيس المصري قال في تصريحات في قمة الشباب بشرم الشيخ الأحد “كان أولى بنا التدخل المباشر في ليبيا، ولدينا القدرة على ذلك، ولكننا لم نفعل، لأن الشعب الليبي لن ينسى التدخل بشكل مباشر في أمنه”.

وأعربت حكومة الوفاق في بيان نشرته، الاثنين، دون توقيع من رئيسها فايز السراج، عن استغرابها الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه بـ“غياب الإدارة الحرة لحكومة الوفاق الوطني ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بالتدخل المباشر”.