إيطاليا: نعمل على وقف اتفاقية “السراج وأردوغان”

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن أي حل للأزمة الليبية يجب أن يحترم إرادة الشعب الليبي وممثليه، وأن ينتج عنه حكومة وحدة وطنية تمثل أقاليم ليبيا، ويحقق توزيع عادل للثروات.

وتساءل عقيلة صالح، خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مساء الثلاثاء بمدينة القبة، عن موقف إيطاليا من الاتفاقية التي ابرمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتهديدات التركية تجاه ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي رفض بلاده للاتفاقية المبرمة بين السراج وأردوغان، وبأن إيطاليا ستتوجه للأمم المتحدة لمنع تسجيلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح، إن عقيلة صالح أعرب لوزير الخارجية الإيطالي عن استغرابه من تمسك المجتمع الدولي بالسراج وحكومته التي قال إنها “غير الشرعية وأصبحت رهينة للمتطرفين والإرهابيين والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وأعرب صالح عن استغرابه “بتمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من مجلس النواب الذي يقوم هو وفايز السراج بصرف المليارات على المليشيات المسلحة والمتطرفين”، وأضاف أن “إيرادات النفط وثروات الليبيين تذهب إلى المتطرفين والمليشيات المسلحة”.

بدوره، أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى مساعي بلاده الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق الأمن والاستقرار، مبينا أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.

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