إضافة إلى التهديد الإرهابي..”دي مايو” يؤكد خطورة الوضع الإنساني في ليبيا ويدعو حفتر لزيارة إيطاليا

أخبار ليبيا24- خاص

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء فور وصوله إلى روما بعد زيارته لطرابلس، وبنغازي و طبرق على خطورة الوضع الإنساني في ليبيا وخطورة التهديد الإرهابي في الأراضي الليبية .

وأوضح دي مايو خلال مؤتمر صحفي عقب وصوله مباشرة وترجمته “أخبار ليبيا24” أنه وجه دعوة للقائد العام المشير خليفة حفتر لزيارة إيطاليا في الأسابيع القليلة المقبلة للوقوف على آخر التطورات.

وتعهد وزير الخارجية الإيطالي بإرسال مبعوث دبلوماسي رفيع المستوى ممثلاً للحكومة الإيطالية للعمل في ليبيا مع جميع الأطراف بشكل مكثف.

كما أكد دي مايو على نوايا إيطاليا في التواصل مع الجانب التركي والروسي لوضع حلول للأزمة الليبية بقيادة أوروبية.

وشدد الوزير الإيطالي على أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو الحل الدبلوماسي، لافتا إلى أنه أبلغ جميع الأطراف بذلك.

وفي سياق آخر، ذكر دي مايو أن طائرة عسكرية إيطالية نقلت اليوم الدفعة الثانية وهم خمس أطفال من مرضى اللوكيميا من بنغازي للعلاج.

يشار إلى أن لويجي دي مايو هو أيضا رئيس حزب الخمس نجوم الفائز في الانتخابات الأخيرة ، كما أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ينتمي إلى ذات الحزب.

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