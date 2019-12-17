المسماري: تركيا دخلت حرباً علنية ضد الليبيين

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، تواصل المعارك في طرابلس، منذ ليلة الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن تقدمات قوات الجيش على قوات الوفاق في أغلب المحاور، وخاصة في قاطع عمليات مشروع الهضبة وصلاح الدين وعين زارة وتاجوراء.

وفي لقاء تلفزيوني عبر قناة “العربية”، مساء الثلاثاء، أضاف الناطق باسم الجيش، أن مراحل الحسم لا تحتاج لتوقفات، بل لاستمرارية القتال حتى إنهاء الواجبات، لذلك دفعت القيادة العامة بتعزيزات كبيرة للقوات حول طرابلس، وفق قوله.

وأشار المسماري، إلى وصول شحنات من الأسلحة التركية إلى مصراته، مشيرا إلى أن باخرة تركية تحاول حاليا الرسو في ميناء الخمس البحري، متابعا “تركيا دخلت حرباً علنية ضد الليبيين”

وشدد الناطق الرسمي على أن معركة طرابلس التي يخوضها الجيش ليست ضدّ مسلّحي حكومة الوفاق فقط بل ضدّ داعميها أيضا.

وأوضح المسماري أن المواجهة مع تركيا وأردوغان ليست وليدة معركة طرابلس التي بدأت شهر أبريل الماضي، بل نتيجة سنوات قامت خلالها أنقرة بدعم المجموعات بالسلاح والمعدات وتسهيل مرور الإرهابيين إلى ليبيا، وفق قوله.