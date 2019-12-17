تطورات الأزمة الليبية خلال لقاء كونتي وغوتيريش غدًا في روما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، سوف يلتقي مساء غدٍ الأربعاء، بالعاصمة روما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

ووفق لوكالة “آكي” الإيطالية التي نقلت بيان الحكومة الإيطالية، فأنه من المتوقع أن تهيمن تطورات الأزمة الليبية على أجندة لقاء كونتي وغوتيريش، الذي يأتي غداة زيارة خاطفة لوزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، لمدينتي طرابلس، وبنغازي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الايطالية عن آسفه لانتهاك عدد كبير من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للحظر المفروض على الأسلحة الذي حدده مجلس الأمن فيما يتعلق بليبيا، قائلاً: ينبغي أن يكون إحلال السلام في ليبيا من أولويات المجتمع الدولي .

ووفق بيان الحكومة الإيطالية، تتضمن زيارة غوتيريش لروما لقاءات مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، يختتمها يوم الجمعة المقبلة بزيارة للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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