دي مايو لـ المستشار صالح: إيطاليا ترفض اتفاقية السراج وتركيا وسنتوجه للأمم المتحدة لإيقافها

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الثلاثاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بمدينة القبة حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم الشعبين الليبي والإيطالي.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق كشف بأن المستشار صالح أكد لوزير الخارجية الإيطالي بأن أي حل للأزمة الليبية سواءً في برلين أو غيرها لا يكون إلا باحترام إرادة الشعب الليبي ومن يمثلونه وبحكومة وحدة وطنية تمثل اقاليم ليبيا التاريخية وبما يحقق توزيع عادل للثروات بين أبناء الشعب الليبي.

كما أكد رئيس البرلمان على شرعية وأهمية الحرب التي تخوضها القوات المسلحة للقضاء على الإرهابيين والمتطرفين والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، معرباً لوزير الخارجية الإيطالي عن استغرابه من تمسك المجتمع الدولي بفايز السراج وحكومته غير الشرعية الذين أصبحوا رهينة للمتطرفين والإرهابيين والميلشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

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وتساءل المستشار صالح عن موقف إيطاليا من الاتفاقية الباطلة التي ابرمها ” فايز السراج ” والرئيس التركي والتهديدات التركية تجاه ليبيا وكذلك خرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي بدعمه للمتطرفين والإرهابيين والمليشيات المسلحة ، معرباً عن استغرابه بتمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من مجلس النواب والذي يقوم هو وفائز السراج بصرف المليارات على المليشيات المسلحة والمتطرفين في الوقت الذي حررت فيه القوات المسلحة الموانئ والحقول النفطية وهي من تقوم بتأمينها فيما تذهب إيرادات النفط وثروات الليبيين إلى المتطرفين والمليشيات المسلحة.

واضاف رئيس البرلمان بأن المنطقة الشرقية آمنة وبإمكان الشركات الإيطالية العودة للعمل بها، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الإيطالي” لويجي دي مايو” على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين ، مؤكداً للمستشار صالح عن رفض إيطاليا للاتفاقية المبرمة بين ” فائز السراج والرئيس التركي ”.

وكشف وزير الخارجية الإيطالي على أن بلاده ستتوجه للأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية، مؤكداً على مساعي إيطاليا الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق الأمن والاستقرار.

يشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع كل من وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حبيب الميهوب وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

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