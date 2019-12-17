“المؤقتة” تبحث خطة تأمين طرابلس “بعد تحريرها”

بحث اجتماع عقده رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الثلاثاء، في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، “الخطة الموضوعة من قبل وزارة الداخلية لتأمين مدينة طرابلس عقب تحريرها” من قبل الجيش الوطني.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان إن الاجتماع، الذي عقد بحضور وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الغربية البهلول الصيد، ومدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة الطاهر محمد الطاهر، والناطق باسم الحكومة حاتم العريبي، نافش احتياجات مديريات أمن المنطقة الغربية والجنوبية.

وضم الاجتماع كل من مديريات أمن (الزاوية وصرمان وترهونة والنواحي الأربعة وصبراتة والجميل ووادي عتبة والشاطئ واوجلة اجخرة وتراغن والقطرون واوباري ووادي الحياة وغات وتازربو والبوانيس ومرزق والكفرة والجفرة والرجبان وباطن الجبل وسبها).

وأشارت المؤقتة في بيانها إلى أن الاجتماع بحث الاحتياجات المتمثلة في الآليات والأسلحة والذخائر والاتصالات والإعاشة، وكل ما يتعلق باستعداد المديريات للقيام بواجبها.

وقال الثني “على مديريات الأمن تأمين مناطقها وحدودها وألا تغادر أماكنها، مع تجهيز قوة للدعم المركزي”، وتناول الحضور كيفية معالجة مشكلة المرتبات التي أوقفتها حكومة الوفاق عن مديريات الأمن التي أعلنت انضمامها للحكومة المؤقتة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على صيانة وإنشاء مقرات أمنية تابعة لمديريات الأمن وتجنيد وضخ دماء جديدة بالمديريات لتعزيز الأمن في المنطقتين الغربية والجنوبية.

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