تكين: الدولة العثمانية ستعود من طرابلس وسنقلب الموازين لمصلحة الوفاق وتركيا

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

17 December, 2019

أكد الصحافي والمحلل السياسي المقرب من حزب الحرية والعدالة، حمزة تكين، وجود عسكريين أتراك في ليبيا يقدمون الدعم الاستراتيجي واللوجيستي لما وصفها بـ “الشرعية”.

تكين، وخلال لقاء في برنامج “الاتجاه المعاكس” المذاع على قناة “الجزيرة” القطرية، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” قال: “أبشر الجميع أن تركيا سترسل، ليس مجرد ضابط أو ضابطين إلى ليبيا لدعم الشرعية وحكومة الوفاق، بل سترسل جنود ومعدات ستقلب الموازين لصالح حكومة الوفاق، ولمصلحة ليبيا وتركيا”

وتابع: “الدولة العثمانية ستعود كما كانت، عندما أتت إلى طرابلس عام 1551 وطردت الإسبان، الآن ستعود تركيا وتطرد الانقلابيين وأنظمة الثورات المضادة”