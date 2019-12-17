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تكين: الدولة العثمانية ستعود من طرابلس وسنقلب الموازين لمصلحة الوفاق وتركيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

17 December, 2019

أكد الصحافي والمحلل السياسي المقرب من حزب الحرية والعدالة، حمزة تكين، وجود عسكريين أتراك في ليبيا يقدمون الدعم الاستراتيجي واللوجيستي لما وصفها بـ “الشرعية”.

تكين، وخلال لقاء في برنامج “الاتجاه المعاكس” المذاع على قناة “الجزيرة” القطرية، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” قال: “أبشر الجميع أن تركيا سترسل، ليس مجرد ضابط أو ضابطين إلى ليبيا لدعم الشرعية وحكومة الوفاق، بل سترسل جنود ومعدات ستقلب الموازين لصالح حكومة الوفاق، ولمصلحة ليبيا وتركيا”

وتابع: “الدولة العثمانية ستعود كما كانت، عندما أتت إلى طرابلس عام 1551 وطردت الإسبان، الآن ستعود تركيا وتطرد الانقلابيين وأنظمة الثورات المضادة”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اى موازين ياحمار اذا كان جيش الدعارة التركى لم يستطع انقاذ المليشيات السورية فى حلب وادلب على الحدود التركية ولم يستطع ياخلل خلال اربعين سنة ان يدخل المعقل الرئيسى للاكراد فى جبال قنديل على الحدود التركية العراقية وكلﻻمن دعمهم اردوغان فى خبر كان حتى البشير الاخوانى الذى اهداه جزيرة سواكن ولم يستطع انقاذه من دخول السجن بل على العكس ارسل وزير خارجيته لحضور فرح السودان بسقوط حليفه البشير واقصى ما يتمناه اردوغان ان بحضر وزير خارجيته فرح ليبيا وزفة الاخوان للسجون وان كان سيتم تغير الزفة الى جنازة جماعية للخوان فهم اغبياء دائما يحفرون قبورهم بايديهم كما فعل الطرطور محمد مرسى فهذا الخروف الغبى محشش ويعيش فى كوكب زحل الذى اقام عليه اردوغان الدولة العثمانية

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