كجزء من المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي..وصول الدفعة الثانية من أطفال “سرطان الدم” من بنغازي إلى إيطاليا

أخبار ليبيا24- خاص

وصلت اليوم الثلاثاء الدفعة الثانية من الأطفال الليبيين المصابين بمرض سرطان الدم من مدينة بنغازي إلى مطار شامبينو في روما على متن طائرة عسكرية إنسانية وعددهم خمسة أطفال.

ورحبت نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، مارينا سيريني ، بالرحلة الإنسانية للتعاون الإيطالي إلى شيامبينو ، التي تديرها وزارة الدفاع وليبيا مع خمسة أطفال ليبيين يعانون من أمراض دموية خطيرة.

وأوضحت مارينا سيريني أنه ستتم معالجة هؤلاء الأطفال في مستشفى بامبينو جاسو للأطفال في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت الدفعة الأولى من أطفال مرض سرطان الدم وصلت في سبتمبر من العام الحالي إلى العاصمة الإيطالية كجزء من المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي للرعاية الصحية لصالح هؤلاء الأطفال.

وتأتي هذه المبادرة بحسب السفارة الإيطالية في إطار المساعدة المقدمة إلى عدد 80 طفل من جميع أنحاء ليبيا.

وخصصت وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية “ايمانويلا دي الري” في عهد حكومة كونتي الأولى مبلغ و قدره 04 ملايين يورو لصالح 14 من مرضى الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض الدم الخطيرة ويتم علاجهم في مستشفى الأطفال بمدينة بنغازي.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيطالية الذي اطلعت عليه وترجمته “أخبار ليبيا24″ ، فإنه سيتم الترحيب بهذه المجموعة، من قبل وكيلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية “إيمانويلا ديل ري” ووكيل وزارة الدفاع الإيطالي “جوليو كالفيزي”.

وأكد البيان أن هؤلاء الأطفال الـ 14 الذين يعانون من أمراض دموية حادة سيتم علاجهم في مستشفى “بامبينو جاسو للأطفال” في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية خصصت طائرة وصل على متنها المجموعة الأولى من الأطفال الليبيين الذين بلغ عددهم خمسة أطفال وحطت بهم في مطار روما شامبينو العسكري.

وتأتي المبادرة الإيطالية الإنسانية للرعاية الصحية نتيجة لقرار صدر في 17 يوليو الماضي من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.

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