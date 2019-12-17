الرئيس الإيطالي: لا غنى عن التضامن السياسي فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رأى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، أنه لا غنى عن فكرة التضامن السياسي فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، خاصة في ظل تفاقم الصراع منذ بدء العمليات العسكرية، في شهر أبريل الماضي.

الرئيس الإيطالي قال ، في تصريحات له، نشرتها وكالة “نوفا” الإيطالية، “الرؤية المشتركة في أحداث كتلك التي شملت ليبيا لفترة طويلة ستكون مفيدة للغاية”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ووصل إلى غرب طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، لعقد مشاورات مع مسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق .

والتقى دي مايو، نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وبعدها ألتقي قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ومن المتوقع أن يلتقي بعدها برئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح.

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