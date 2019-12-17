بعد إجازته إنشاء قواعد تركية في ليبيا.. إفتاء المؤقتة “الغرياني” ضال مُنحرف وإمام من أئمة البدعة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة بالحكومة المؤقتة، أنها تابعت ما صدر ويصدر عن المفتي المعزول “الصادق الغرياني”؛ من فتاوى جائرةٍ وبياناتٍ مُضلَّةٍ، عبر وسائلِ الإعلامِ المُغرِضةِ العَميلةِ التي يستعملها هو وحزبُه في نشرِ الأفكارِ المنحرفةِ، والمناهجِ الفاسدةِ، والعقائدِ الباطلةِ”.

اللجنة أضافت ، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، “إنّ ممّا جاء في كلامه تأييدُه وحثُّه لحكومةِ الوفاقِ العميلةِ على المسارعةِ والمبادرةِ لعقدِ الاتفاقيةِ مع الدولةِ التركيةِ لإنشاءِ قواعدَ تركيةٍ على الأراضي الليبيةِ أسوةً بدويلةِ قطر، وهذا ما تقتضيه مذكرةُ التفاهمِ المبرمةُ بيـن حكومة الوفاق وحكومة أردوغان التركية، والتي رفَضَها تماماً مجلسُ النواب، والحكومةُ الليبيةُ المؤقتةُ، والقيادةُ العامةُ للقواتِ المسلحةِ، وعامّةُ الليبيينَ، وذلك لانتهاكها سيادةَ الدولةِ الليبيةِ، ولما يترتب على هذه الاتفاقية من الخطورة على أمن البلاد ودينها واقتصادها”.

وتابعت: “ومن ضلالاته التي صرّح بها وصفُه في تصريحه بعض الدول الإسلامية؛ السعودية ومصر والإمارات والأردن، بأنهم حلفٌ صهيونيٌّ وأعداءٌ لله وأعداءٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداءٌ للمسلمين، وحَرّضَهم فقال: (جاءوكم فأثخِنوا فيهم قتلاً وأسراً وضرباً)”.

وواصلت: “وقد سبق لهذا المعزول أن حرّض ولا زال يُحرّض على قتال الجيش الليبي الذي يقاتل الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وعليه: فإن اللجنة العليا للإفتاء تحذر الليبيين جميعاً من خطر فتاوى هذا الضال المنحرف وخطر أفكاره، وسوء منهجه ومسلكه الذي يسلكه، فهو رأس من رؤوس الضلالة، وإمام من أئمة البدعة، لما قَالَه نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف على أمتي الأئمةُ المُضِلُّون)”.

وأردفت: “اللجنة العليا للإفتاء إذ تُبيّن هذا؛ توصي الليبيين أن لا يستمعوا لدعاة الفتنة والقتل والاقتتال وجلبِ الاستعمار من أمثال مفتي الضلالة، ولو استَدَلّ على ما يُفتي به بنصوص شرعية، فإنّ من صفات الخوارجِ أنهم “يقولون من قول خير البرِيّة، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء فقال: (إنّ أَخْوَفَ ما أخاف على أمتي كلّ منافقٍ عليم اللسان)”.

واختتمت: “كما توصيهم جميعًا بلزوم جماعة المسلمين وإمامِهم، وأن يلتفّوا حول ولاة أمرهم وقيادة جيشهم، وأن يكونوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا يداً واحدةً ضدّ أعدائهم، مدافعين عن دينهم وخيراتهم، وعلى حراسة حدودهم وثغورهم”.

وكان المُفتي المُعين من قبل المجلس الانتقالي، الصادق الغرياني، أفتى عبر قناة التناصح بأن “إقامة قواعد عسكرية في ليبيا ليس عارًا، مادام لنصرة بلادنا، وهي مشروعة قانونًا وشرعًا ومتعارفٌ عليها دوليًّا، حتى الدول الكبرى مثل: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، توجد بها قواعد أجنبية”.

واعتبر الغرياني أن “عرض أردوغان إرسال قوات يُشكل فرصة ثمينة ونادرة ونفيسة قد لا يجود الزمان بمثلها، وعلى المسؤولين في حكومة الوفاق أن لا يضيعوها أو يتأخروا فيها”.

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