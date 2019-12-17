بعد إعلان “حفتر” ساعة الصفر .. نواب طرابلس يهيب بكل المدن والمؤسسات إعلان حالة النفير العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مجلس النواب المنعقد في طرابلس، إنه يتابع باهتمام كبير الأوضاع الميدانية في جبهات القتال بين قوات الوفاق المعترف بها دوليًا والقوة المساندة لها، وقوات الجيش الوطني؛ واضعًا إياها في أولوياته، مُسخرًا لها كل إمكاناته”.

نواب طر ابلس أضاف، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي حول مستجدات العدوان على طرابلس، “إذ يتابع مجلس النواب مجريات أحداث العدوان على طرابلس، فإنه يقدم ببالغ الحزن تعازيه إلى ذوي الأبطال الشهداء الذين قضوا في الدفاع عن الدولة وطرابلس وحق الشعب الليبي في‏ تقرير مصيره؛ كما يقدم تعازيه إلى أهالي الضحايا المدنيين الذين طالهم القصف العشوائي الغادر، حسب البيان .

وتابع وإذ يُشيد مجلس النواب ببسالة أبطال قوات الوفاق وصمودهم وإيمانهم العميق بقضية الشعب الليبي والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها في مواجهة هذا العدوان الهمجي، فإنه يهيب بحكومة الوفاق الوطني بالاضطلاع بمهامها فيما يخص دعم الجبهات، وتسخير كافة الإمكانات للمجهود الحربي وتوفير كل ما يلزم للجيش الليبي لدحر هذا العدوان، حتى يتحقق النصر، كذلك فإنه يهيب بكل المدن والمؤسسات إعلان حالة النفير العام لصد هذا العدوان وإحباط الانقلاب على شرعية الدولة”.

وأكد المجلس تسخيره لكافة جهوده والتزامه بتقديم كل التسهيلات لحكومة الوفاق الوطني فيما يخص العمل العسكري؛ وأنه لن يدخر جهدًا في سبيل ملاحقة كل المتورطين في هذا العدوان بصفاتهم وشخوصهم ومحاسبتهم، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب؛ ورفضه التام والقاطع لمشروع الانقلاب وعزمه على دحر هذا العدوان وهزيمة المشروع الانقلابي وتحرير كافة أجزاء الوطن من سطوته وقمعه واستبداده”.

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