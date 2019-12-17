“سلامة” لــ “صالح”: يجب إنهاء الاقتتال

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الثلاثاء في مقر إقامته بالقاهرة مع غسان سلامة – الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا- ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وتركز الاجتماع على بحث الأوضاع الراهنة ومسار مؤتمر برلين المرتقب، بشأن الأزمة الليبية، حيثُ أكد “سلامة” على ضرورة إنهاء الاقتتال والمعارك الدائرة في العاصمة ومناطق أخرى من أجل إفساح المجال لحل سياسي.

وأعرب عقيلة صالح من جانبه عن فقدان الإتفاق السياسي لأي قيمة قانونية باعتبار أن بنوده لم ينفذ منها أي شيء واستمراره لهذه المدة الطويلة بالمخالفة للاتفاق السياسي نفسه.

وطالب رئيس مجلس النواب البعثة الأممية باتخاذ إجراءات سريعة لابعاد فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وضمان توزيع الثروة بين الليبيين بالتساوي والاستماع لهم واحترام إرادتهم في برلين وغيرها وعدم تكرار ما حصل في الإتفاق السياسي الموقع في الصخيرات – حسب ما أورده الموقع الرسمي للبرلمان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية