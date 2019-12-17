واصفًا معارضة الاتفاق التركي خيانة وطنية.. باشاغا: حفتر مُجرد “جسر” لتمكين أبناء القذافي من الحكم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، إن مذكرة التفاهم البحري تسترجع حقوق الشعب الليبي، كما أنها تصب أيضًا في صالح الحكومة التركية والشعب التركي.

باشاغا أضاف في مُقابلة له عبر فضائية “TRT عربي” التركية، “القوانين الدولية وقوانين البحار، تجيز عقد مثل هذه الاتفاقيات، كما أن هذه الاتفاقيات غير موجهة ضد أي دولة، ولكن الغرض منها الحفاظ على مصالح ليبيا وتركيا، واستغلال ما يُتيحه القانون لتكون المنطقة الاقتصادية من حق حكوماتنا، ونستطيع استغلالها”.

وتابع لنا مصلحة كبيرة في تركيا، والعكس، وهذه المصلحة ممتدة وليست وليدة اللحظة، وقبل عام 2011م، كانت تركيا على علاقة متينة مع ليبيا وحكومة القذافي، وكانت توجد عدة اتفاقيات اقتصادية وتنموية، كما أن الحكومة السابقة منحت الشركات التركية وقود بعشرات المليارات، ونحن علاقتنا وطيدة بتركيا، وأنقرة يهمها استقرار ليبيا أيضًا .

ونوه إلى أنه من يعارض المصلحة الليبية إما أن يكون مجنون، أو لا تهمه مصلحة ليبيا، ورأينا معارضة مصرية في البداية، وعندما أدركت مصر أنها ستستفيد من هذه الاتفاقية، غيرت موقفها، وفي الداخل يوجد من يعارض الاتفاقية لمجرد أنها عبارة عن علاقة بين ليبيا وتركيا، وهذه المعارضة تُعد بمثابة خيانة وطنية .

وأردف باشاغا: “موقف الأمم المتحدة من الاتفاق التركي إيجابيًا، خاصة أنها تدرك جيدًا بأن الاتفاقيات بين الدول تُعد حق سيادي، كما أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات توضع عند الأمم المتحدة، ويستطيع من يعارضها، تقديم مذكرة للأم المتحدة، وهناك سبل أخرى عن طريق تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية، لكن المعارضة بهذا الشكل بدون سند حقيقي، تُعتبر معارضة في سياق التوظيف السياسي السيء”.

وذكر: “هذه الاتفاقية سيكون لها تاثير مباشر على تغيير وجهة نظر وموقف الولايات المتحدة، حيث سيكون أقرب إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، كما لاحظنا أنه يوجد تغير كبير في التأثير الدولي، خاصة أنه لا يوجد مبرر لجميع الحكومات بمساندة قوة غير شرعية ومعتدية كقوة حفتر، ضد قوة شرعية مُعترف بها من مجلس الأمن”.

وفيما يخص المذكرة الأمنية، قال باشاغا: “هذ المذكرة تُتيح لوزارة الداخلية التعاون مع تركيا في تطوير جميع المجالات الأمنية، وفي تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية، وكذلك تتيح لنا تبادل المعلومات حول الإرهاب والجريمة المُنظمة والهجرة غير الشرعية، وانتقال الخبرات، خاصة أن ليبيا بحاجة إلى نقل التقنية والمعرفة، إلى ما توصلت إليه المستويات الدولية من الناحية الأمنية، وبسبب الأوضاع في ليبيا خلال السبع سنوات الماضية، تأخرت ليبيا قليلاً، ولهذا نحتاج إلى الخبرة التركية في هذه المجالات”.

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