بوتين وماكرون يجددان دعم الجهود الأممية من أجل التسوية في ليبيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هاتفيا، تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا.

وأفاد الكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، بأن المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الروسي، بأن “كلا الجانبين ركزا على أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم والتنسيق الوثيق للإجراءات في هذا الاتجاه”، وفقا لـ”آر تي”

وتبادل الرئيسان، خلال المكالمة، آراءهما حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، مشيرين إلى “ضرورة حل الأزمة في البلاد عبر الطرق السياسية الدبلوماسية”.

وأكد بوتين وماكرون في هذا السياق دعم روسيا وفرنسا لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة وألمانيا، الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة في ليبيا.