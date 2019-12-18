“الخرطوش”: اللواء 73 يسيطر على مراصد بـ “صلاح الدين” بعد اشتباكات قوية

سجل اللواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني -التي تواصل معركتها في مدينة طرابلس- تقدمات وُصِفت بالـ “ممتازة” اليوم وحققت تمركزات جديدة حسب أوامر غرفة عمليات المنطقة الغربية لعدة نقاط معلومة في منطقة لاصفاح- حسب ما أورده الناطق الرسمي “المنذر الخرطوش”- الذي أكد أن المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، حاولت استرجاع المراصد بهجوم مساء أمس انتهى بخسائر كبيرة في صفوفهم والاستيلاء على آليات وأسلحة كانت في حوزتهم.

ووصف الخرطوش الاشتباكات في منطقة صلاح الدين بالقوية في محاولة للمجموعات المسلحة استرجاع المراصد التي فقدت السيطرة عليها في الــ 48 ساعة الأخيرة ولكن الوحدات العسكرية القتالية –يضيف الخرطوش- كانت في الموعد ولم تتراجع خطوة واحدة.

وخلص الخرطوش في منشوره إلى أن اللواء 73 مشاة فقد ثلاثة من مقاتليه قضوا في الاشتباكات ينتمون لكتائب 157 عمليات خاصة و 409 مشاة و 165 مشاة.

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