فيديو | دي مايو : حفتر سيكون قريبًا في زيارة إلى روما كما إتفقت معه في الرجمة

ليبيا – كشف وزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو ” الأربعاء عن توجيهه دعوة إلى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لزيارة إيطاليا خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة.

وأحاط الوزير الإيطالي الصحفيين في لقاء بمطار روما بعد عودته من جولته في ليبيا وترجمت المرصد أبرز ماجاء فيه : “سنتحدث مع السراج في وقت لاحق من اليوم أو غدا صباحا، لبحث نتائج الرحلة، سنقابل حفتر كذلك هنا في روما خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة، كما اتفقنا في بنغازي”.

كما كشف رئيس الدبلوماسية الإيطالية أيضًا أن حكومة بلاده بصدد تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا تحت إشراف الخارجية من أجل إقامة علاقة سياسية، رفيعة المستوى، متواصلة ومكثفة مع جميع الأطراف الليبية .

‏وأضاف : ” قلت في طرابلس ان الاتفاق مع تركيا يعقد الأمور ويمس مصالح دولتين في الاتحاد الأوربي ، كما أننا نفكر في إرسال جوزيف بورلي الممثل الأعلى الأوروبي الى ليبيا ” .

وأشار دي مايو أيضًا إلى أن الاتصالات الإيطالية بشأن ليبيا ستشمل مختلف الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا والصين كما ركز في حديثه على رغبة إيطاليا في استعادة دورها الطبيعي , كما تحدث عن خطورة التهديد الإرهابي والوضع الإنساني معلنًا إستقبال إيطاليا الثلاثاء لعدد من أطفال بنغازي المصابين بمرض سرطان الدم للتكفل بعلاجهم .

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد زار ليبيا صباح أمس الثلاثاء حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدد من مسؤولي حكومته في طرابلس قبل أن يتجه إلى الرجمة للقاء حفتر ثم طبرق للقاء المستشار عقيلة صالح.

المرصد – متابعات

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