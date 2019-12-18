اخليل يفتح النار على ” كتيبة ثوار طرابلس ” وقادتها

ليبيا – شن ” العقيد ” في رئاسة أركان حكومة الوفاق فرج مصطفى اخليل هجومًا لاذعًا على ” كتيبة ثوار طرابلس ” وقادتها بعد إعلان الكتيبة أمس الثلاثاء عن تعيين أيوب أبوراس آمرًا لها خلفًا لهيثم التاجوري ضمن ماقيل أنها ” عملية عزل للأخير ” جرت داخل الكتيبة .

وهاجم اخليل المقرب من لواء الصمود وآمره صلاح بادي عبر منشور نشره في صفحته الشخصية على فيسبوك الاتفاق على تسمية أبوراس آمرًا لكتيبة ثوار طرابلس متهمًا الكتيبة بأنها سبب ما يحصل اليوم من مآسي ، وذلك وفق قوله .

وقال : ” مع احترامي للشرفاء منهم ولكن صفحات الفيسبوك اشعلت بالخبر ، هل عينوا رئيس أركان الجيش الليبي ؟

هل سموا وزيراً للدفاع بينما الحرب دخلت شهرها التاسع دون وزير للدفاع؟؟ هل عينوا ناطق رسمي ونحن لا نعلم ؟ ” .

وتابع : ” عدد شهداء مدينة مصراتة 325 شهيد ( في الحرب الحالية ) وهو عدد يفوق عدد أفراد الكتيبة المتواجدين في عين زارة بمرة ونصف والمعلومات التي لدينا ومتأكدون منها ان المدعو هيثم التاجوري هو من يصرف علي أيوب بوراس وجماعته الي غاية هذه اللحظة ” ٠

وأكد اخليل أن أيوب بوراس عندما يحتاج إلى فائز السراج ” بربع هاتف ” يكون بجانبه وقال : ” أما نحن بالمنطقة الوسطي لدينا من يحمل رتبة لواء وينتظر ساعة ونصف حتى يُسمح له بالدخول لمقابلة السراج ” .

ووجه اخليل إتهامات لـ أبوراس بأن لديه قضايا جنائية مسجلة ضده منها تواطؤه مع التاجوري في قتل القيادي بالكتيبة عبدالهادي عوينات أمامه ( نوفمبر 2018 ) وأضاف : ” لديه قضية أيضًا تعود لسنة 2018 عندما خطف مسؤول من مدينة مصراتة وسجنه شهر وأخذ منه مبلغ مليون ونصف حتي اخلى سبيله والكل يعلم ذلك ” ٠

وتسائل عن اخليل عن جدوى ” كتيبة ثوار طرابلس ” قائلًا : ” ما موقع او وضع كتيبة مثل هذه في الجيش او غيره ؟ ماهي الحروب الي خاضتها بالسالق باستثناء حروب الاعتمادات ؟ ما موقعها حتي تستمر مسيطرة علي جميع الأماكن الحيوية داخل طرابلس وآخرها المالية التابعة لوزارة الداخلية وفنادق بالبلد ؟! ” ٠

وختم مطالبًا المعلقين قائلًا : ” أخيراً الحديث يطول ، جماعة مش وقتها ووحدة الصف ، إلى آخره ، خوذ الوسع غادي هذا رأيي وحر في التعبير عليه ، بتقولي 17 فبراير واحرار ، نقولك يجب محاكمتهم أولًا ، ولا يزايدوا علي تريس جابت القذافي بشكارة ومازالوا يقدموا بتضحيات الي غاية اليوم ” .

المرصد – متابعات

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