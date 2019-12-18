دي مايو: قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر سيزور إيطاليا قريبا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، سيزور إيطاليا خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال دي ماي للصحفيين في المطار بعد عودته من ليبيا : “سنتحدث مع السراج في وقت لاحق من اليوم أو غدا صباحا، لبحث نتائج الرحلة، سنقابل حفتر كذلك في روما خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة، كما اتفقنا في بنغازي”.

كما أعلن دي مايو أن حكومة بلاده بصدد تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا من أجل “إقامة علاقة سياسية، رفيعة المستوى، متواصلة ومكثفة مع جميع الأطراف الليبية”، وفقا لوكالة “آكي” الإيطالية.

وزار وزير الخارجية الإيطالي ليبيا، صباح أمس الثلاثاء، حيث التقى مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، في العاصمة طرابلس، وتوجه إلى شرق ليبيا لمقابلة قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

المصدر: سبوتنيك

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