الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان حل أزمتي ليبيا وسوريا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وأفاد الكرملين، في بيان أصدره مساء يوم الثلاثاء، بأن المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الروسي، تناول “بحث الأوضاع في سوريا”، حيث أطلع بوتين ماكرون “على سير تطبيق الاتفاقات الروسية التركية الخاصة بشمال شرق البلاد ومنطقة إدلب”.

وأشار الكرملين إلى أن “كلا الجانبين ركزا على أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم والتنسيق الوثيق للإجراءات في هذا الاتجاه”.

كما شدد الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي، حسب البيان، على “أهمية دفع الحوار السياسي بين الأطراف السورية إلى الأمام”.

كما تبادل بوتين وماكرون، خلال المكالمة، آراءهما حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، مشيرين إلى “ضرورة حل الأزمة في البلاد عبر الطرق السياسية الدبلوماسية”.

وأكد بوتين وماكرون في هذا السياق دعم روسيا وفرنسا لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة وألمانيا، الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة في ليبيا.

المصدر: RT

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