هون .. انطلاق موسم المدينة الإعلامي في نسخته الرابعة

متابعة|218

انطلق في مدينة هون موسم المدينة الإعلامي في دورته الرابعة تحت شعار ” بوابتك لاحتراف الإعلام ” بإشراف الصحفية والمدربة لبنى يونس، برعاية جمعية بيوت الشباب فرع هون وباستضافة قاعات بيت الثقافة .

يستهدف هذا الموسم عدة مدن ليبية منها طبرق وصبراتة و سبها، لنشر رسالة الإعلام الهادف والبناء- حسب ما أفاد به القيمون على هذا النشاط- وفتح المجال وتوفير فرصة دخول عالم الصحافة للراغبين في أمتهانها مستقبلاً ولمن له تجارب بسيطة يرغب في تطويرها وتدعيمها وتوسيع مداركه وتنمية قدراته .

اُقترحت مدينة هون لانطلاق نسخة هذا الموسم الإعلامي ومنها لبقية المدن الليبية و انخرط في هذه الدورة 20 متدرب ومتدربة يرغبون في تعلم أبجديات الصحافة والإعلام بمختلف مجالاته المقروء والإذاعي والتلفزيوني من جوانب الإعداد والكتابة والتقديم والمراسلة .

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