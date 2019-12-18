تقرير: طائرة عسكرية إيطالية توجهت إلى بنغازي

ذكر تقرير إيطالي أن طائرة عسكرية إيطالية من طراز C130J تقل رجالًا من وكالة المعلومات والأمن الخارجي في إيطاليا (أيزي) هبطت، يوم الجمعة الماضي، في مدينة بنغازي الليبية.

وأضاف التقرير أن هذا الأمر دلالة على أن المفاوضات على الأقل على المستوى الدبلوماسي والاستخباراتي لم تتوقف أبداً، وهذا على الرغم من المشاركة المتزايدة لروسيا وتركيا في الملف الليبي، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيطالية تسير نحو تحديد موقف أوروبي مشترك. وفي هذا السياق، ينبغي قراءة القمة المصغرة حول ليبيا التي عقدتها إيطاليا مع فرنسا وألمانيا في الأيام الأخيرة، موضحا أن الهدف هو تجنب حدوث سيناريو سوري في ليبيا، حيث تعتزم أوروبا القيام بذلك أيضًا عن طريق السعي للمؤتمر الذي تحاول ألمانيا عقده منذ فترة طويلة في برلين بشأن ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية