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تعليم الوفاق تتابع آلية صرف الميزانية التشغيلية لمدارس طرابلس

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد وكيل وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق عادل جمعة، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع مديري مدارس طرابلس المركز، بحضور لجنة الملاك الوظيفي بالوزارة ومراقب تعليم طرابلس المركز، وعدد من مدراء المكاتب والأقسام بالمراقبة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019/2020م، وكذلك مناقشة آلية صرف الميزانية التشغيلية وضوابط صرفها وفق لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية الصادرة عن المجلس الرئاسي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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