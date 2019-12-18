تعليم الوفاق تتابع آلية صرف الميزانية التشغيلية لمدارس طرابلس

عقد وكيل وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق عادل جمعة، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع مديري مدارس طرابلس المركز، بحضور لجنة الملاك الوظيفي بالوزارة ومراقب تعليم طرابلس المركز، وعدد من مدراء المكاتب والأقسام بالمراقبة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019/2020م، وكذلك مناقشة آلية صرف الميزانية التشغيلية وضوابط صرفها وفق لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية الصادرة عن المجلس الرئاسي.