الاتحاد الأفريقي: الوضع في ليبيا خطير والوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات

ليبيا – وصف رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال لقاء مع رئيس جمهورية الكونغو دنيس نغيسو الوضع في ليبيا بالخطير.

فكي إعتقد وفقاً لصحيفة “أدياك” الكونغولية بحسب قناة “ليبيا روحها الوطن” أن الوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات بخصوص ليبيا.

وأوضح أن أن الهجوم الأخير على معسكر للجيش في النيجر يعد أحد عواقب الأزمة في ليبيا، مشيراً إلى ما وصفه بتهميش الاتحاد الأفريقي الذي شكل لجنة للبحث عن حل للمشكلة في ليبيا.

كما بيّن فكي أنه أصر على العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع الشركاء الآخرين.

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