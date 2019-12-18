عيادة القادسية تتسلم منظارا جراحيا وجهاز تخطيط القلب

تسلمت العيادة المجمعة القادسية في طرابلس، اليوم الأربعاء، أجهزة ومعدات طبية ضمن خطة وزارة الصحة في حكومة الوفاق لدعم المستشفيات في ليبيا.

وشملت الشحنة «منظارا جراحيا وجهاز تخطيط القلب وجهاز أشعة رقميا، وجهاز طرد مركزي، وجهاز تعقيم أسنان، وجهاز تعقيم خاص»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس، استقبل مستشفى قصر خيار القروي (80 كيلومترا شرق طرابلس)، أجهزة ومعدات طبية تضمنت «جهاز تصوير مقطعي، ومنظارا جراحيا، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز تخدير، وأجهزة قياس الضغط، وأجهزة تعقيم، وجهاز أشعة رقميا».

واحتوت الشحنة أيضا: «شاشات مراقبة العلامات الحيوية، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة شفط سوائل، وأسرَّة عناية، وطاولات عمليات، وأسرَّة عادية، وأسرَّة أطفال، وعربات أدوية، وطاولات مرضى، وأسرَّة إلكترونية».

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