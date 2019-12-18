الخرطوش يكشف جديد الأوضاع العسكرية في طرابلس

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

18 December, 2019

تمكنت قوات اللواء 73 مشاة التابعة للجيش الليبي، مساء أمس الثلاثاء، من تسجيل تقدمات ممتازة، وفرض السيطرة على تمركزات جديدة بناء على أوامر غرفة عمليات المنطقة الغربية في عدة نقاط معلومة بمنطقة لاصفاح بالعاصمة طرابلس.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن التشكيلات المسلحة حاولت استرجاع مراصدها بهجوم شنته، وانتهى بالخسائر الكبيرة في صفوفها إضافة إلى غنم آليات وأسلحة منهم، مشيرة إلى أن سرية م.د كورنت باللواء 73 مشاة، دمرت مرصد للتشكيلات المسلحة كان به عدد يتجاوز 13 فرد في محيط مفترق منطقة الاصفاح.