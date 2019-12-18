دي مايو: حفتر سيزور روما ونحن سنتوجه للأمم المتحدة لمنع تسجيل الاتفاقية

روما-العنوان

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بأن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، سيزور روما خلال الأسابيع المقبلة، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وأكد دي مايو أنه سيجري اتصالا مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، للتشاور حول نتائج زيارته القصيرة إلى ليبيا، التي أجراها أمس الثلاثاء.

وأضاف “بالنسبة إلى حفتر، سنرى بعضنا البعض هنا في روما خلال الأسابيع المقبلة، حسبما اتفقنا في بنغازي”، معلنا أن حكومة بلاده بصدد تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا من أجل إقامة علاقة سياسية رفيعة المستوى، متواصلة ومكثفة مع جميع الأطراف الليبية.

يشار إلى أن دي مايو استهل زيارته أمس بمقابلة وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، الذي استقبله في مطار معيتيقة الدولي، وناقش الطرفان تطورات حرب العاصمة، وأيضا مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، وبعدها التقى فائز السراج.

وفي بنغازي التقى دي مايو القائد العام المشير خليفة حفتر ومن ثم التقى برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حيث أكد له رفض إيطاليا الاتفاقية المبرمة بين فائز السراج والرئيس التركي، مشيرا إلى أن إيطاليا ستتوجه للأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية.