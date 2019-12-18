الصحة العالمية تقدم شحنة إمدادات طارئة للمرافق الصحية في طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية-فرع ليبيا، أمس الثلاثاء، تقديم شحنة من الإمدادات الصحية والطبية الطارئة لدعم المرافق الصحية في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المنظمة، أن الشحنة مقدمة للمرافق والمناطق الأكثر تضرراً من النزاع في طرابلس، حيث تحتوي الشحنة على الأدوية والمستلزمات الطبية، تكفي لعلاج أكثر من 25000 مريض.

وقال ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، “إن منظمة الصحة العالمية لا تزال مستعدة لتعزيز مرافق الرعاية الصحية ومساعدتها على الاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة، نحن نراقب الموقف بعناية ونعدل خطط الاستجابة لدينا وفقًا لذلك. مع شركائنا الصحيين، ونحن على أهبة الاستعداد لزيادة استجابتنا والمساعدة في ضمان تلقي المرضى والجرحى الرعاية التي يحتاجونها في هذا الوقت الحرج”.