الظواهر السلبية تغلق عدد من المختبرات الطبية في بنغازي

أخبار ليبيا24

أغلقت اللجنة المكلفة من قبل رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية اليوم الأربعاء عدد آخر من المختبرات بمدينة بنغازي بشكل نهائي نتيجة مخالفات عدة.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن عملية إغلاق المختبرات بعد التفتيش والمتابعة عليها من قبل اللجنة المشكلة من الجهاز ووزارة الصحة.

وأضاف المكتب أنه تم إغلاق مختبر “الاستشاري” بمنطقة البركة ومختبر “ابن سيناء” في منطقة السرتي، موضحًا أنه تم إغلاق المختبرين للصيانة وتجديد الإجراءات ومراجعة الخدمات الصحية بوزارة الصحة.

وأكد مكتب الإعلام في الجهاز أن إغلاق مختبر “التقوى” بمنطقة السرتي، بشكل نهائي لعدم وجود الشروط والمعايير التي تسمح بمزاولة عمله الطبي.

ولفت المكتب إلى أنه تم إغلاق مختبر “صحتي” في منطقة أرض شبنة، للصيانة والتطوير واستكمال إجراءاته القانونية.

وأفاد مكتب الإعلام أنه تم إغلاق مختبر “الإخلاص” و مختبر ” الليبي” بمنطقة المساكن بشكل نهائي لعدم توفر المساحة والشروط والمعايير الصحية والعمل القانوني الخاص بعمل المختبرات بالمدينة.

وذكر المكتب أنه تم إغلاق مختبر “الشفاء” بمنطقة المساكن بشكل نهائي لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية وعدم تواجد الشروط الصحية.

وأضاف ممكتب الإعلام في الجهاز أن اللجنة تشدد على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة للمختبر، والإجراءات القانونية للمزاولة الطبية.

وأوضح المكتب أن اللجنة أكد على ضرورة العمل ضمن الاختصاص والترخيص من وزارة الصحة، والشهادات الصحية واستيفاء إجراءات العاملين “الأجانب”، إضافة إلى توفير المساحة والشروط اللازم توفرها للعمل .

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