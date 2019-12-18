مصر لـ مجلس الأمن: اتفاق السراج وأردوغان يأتي لتسليح الميليشيات

ليبيا – أكدت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن حصلت عليها قناتا العربية والحدث أن الاتفاق الموقع بين أنقرة والوفاق ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011 ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات غرب البلاد.

ووفقاً لموقع “العربية.نت” أعتبرت الرسالة التي وجهها مندوبها الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد إدريس إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأميركية كلي كرافت) وإلى أعضاء المجلس أمس الثلاثاء مذكرتي التفاهم بين أنقرة والوفاق خرق لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015 بين أطراف الليبية.

وأشار الموقع إلى مطالبة الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بتبعات التحديد البحري بين أنقرة والوفاق، مشددة بكل وضوح على رفضها وعدم اعترافها بمذكرتي التفاهم الموقعتين في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا اللتين نصتا على تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط وطبيعة التعاون العسكري بين الطرفين.

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