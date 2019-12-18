المسماري : القوات المسلحة تقاتل بأسلحة ليبية قديمة بكفاءة عالية

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة تقاتل على حدود طرابلس بأسلحة ليبية قديمة، مشيدا بكفاءة القوات المسلحة في استخدام تلك الأسلحة.

وأضاف المسماري في تصريح صحفي أمس أن المعركة التي تشهدها ليبيا تعدت كونها محلية، مضيفا أنها الان معركة إقليمية وتهم كل دول العالم.

وعن الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا قال المسماري إن السراج لا يهدد مصالح ليبيا فقط، بل يهدد مصالح دول أخرى مثل مصر واليونان ومصالح شركات كبرى لديها عقود مع ليبيا قبل ألفين وأحد عشر، مشددا على أهمية ليبيا الاستراتيجية في المنطقة، واصفا إياها ببوابة القارة الأفريقية نحو أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا