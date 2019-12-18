أمغيب: أردوغان يطارده كابوس سقوط مشروع الإخوان في ليبيا

رأى عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، أن ما وصفها بحالة “التخبط السياسي” للنظام التركي خلال الفترة الأخير، تدل على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطارده “كابوس” سقوط مشروع الإخوان المسلمين في ليبيا كما سقط في مصر.

وقال أمغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (أردوغان وكابوس سقوط مشروع الإخوان)، “إن حالة التخبط السياسي التي يعاني منها النظام التركي هذه الأيام، والتصريحات التي حملت في طياتها الكثير من التهديد والوعيد من قبل الرئيس التركي أردوغان، الموجهة للمجتمع الدولي والداخل الليبي عامة وبشكل خاص للقيادة العامة للجيش بقيادة المشير حفتر، إن دلت على شيء إنما تدل على أن أردوغان يطارده كابوس سقوط مشروع الإخوان المسلمين في ليبيا كما سقط في مصر، وإنه كان يبني الكثير من الآمال على نجاح هذا المشروع في ليبيا والدول المجاورة لها”.