المستشار صالح: القوات المسلحة مستمرة في مهمتها.. والبلاد ستنتقل إلى مرحلة جديدة قريباً

ليبيا – ألقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كلمة عقب وصوله أمس الثلاثاء إلى أرض الوطن من جولة خارجية شملت جمهورية مصر واليونان.

رئيس مجلس النواب صرح وفقاً للموقع الرسمي أن هذا التحرك جاء بعد توقيع حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي على اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وبعد تلقي دعوة من رئيس البرلمان اليوناني تم عقد لقاء مع وزير الخارجية ورئيس البرلمان اليوناني.

وأشار إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات تجديد الموقف الرافض لهذه الاتفاقية حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل بين الجانبين تشمل المجال البحري والطيران وترتيبات أخرى تتضمن السفارة الليبية في اليونان بعد طرد سفير حكومة السراج كما قامت اليونان بالتواصل مع الاتحاد الأوروبى الذي أعلن بأن الاتفاقية استفزازية وغير مقبولة .

ولفت إلى أنه قبل زيارة اليونان تم اللقاء مع رئيس البرلمان العربي في القاهرة ومطالبته بسحب الدول العربية اعترافها بحكومة السراج حيث تلقوا وعد بعقد جلسة في منتصف يناير القادم بحضور ممثلين عن مجلس النواب لإنهاء الاعتراف بحكومة الوفاق غير الشرعية.

كما أوضح بأنه بعد اختتام زيارة اليونان تم التوجه إلى جمهورية مصر العربية لحضور افتتاح منتدى الشباب العالمي بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم التحية للشعب الليبي وقال :”نحن معكم حتى تحرير ليبيا من الإرهابيين”.

وأضاف بأن رئيس مجلس النواب المصري أكد على أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الفعلية الوحيدة في ليبيا ويجب التعامل مع هذه السلطة فقط بالإضافة إلى دعم الجيش في محاربته للإرهاب.

وذكر أنه تم بعث رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه في ليبيا وإلى الدول الخمس الكبرى وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والتشديد فيها على عدم مشروعية الاتفاقية الموقعة بين السراج والنظام التركي لعدة أسباب منها: إنتهاء ولاية حكومة السراج وقرارات المجلس الرئاسي التي يجب أن تكون بالأجماع بالإضافة إلى أن حكومة الوفاق مرفوضة مرتين من قبل مجلس النواب ولم تمنح الثقة ولم تؤدي اليمين الدستورية.

رئيس مجلس النواب إختتم كلمته بالتأكيد على وجود تفهم دولي كبير كان آخره لقائه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة الذي أوضح فيه بأن من يحكم ليبيا لابد أن يكون عن طريق الليبيين.

وأضاف أن غسان سلامة قطع عهداً بأنه لن يكون هناك أسماء من الخارج وإنما سوف يكون عن طريق الجهات التي تخول في هذه الأمر، كاشفاً بأن البلاد في القريب العاجل سوف تشهد إجراءات جديدة للانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى وأن القوات المسلحة مستمرة في مهمتها ومجلس النواب يشعر بمسؤوليته تجاه الوطن ولا تفريط في كرامة ليبيا والليبيين.