أردوغان: سنعمل على تسريع التعاون مع ليبيا ومستعدون للمساعدة في أي لحظة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، لافتا إلى أن أنقرة أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة في أي لحظة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.