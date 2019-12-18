أردوغان: سنعمل على تسريع التعاون مع ليبيا ومستعدون للمساعدة في أي لحظة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، لافتا إلى أن أنقرة أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة في أي لحظة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، لافتا إلى أن أنقرة أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة في أي لحظة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
اكبر جعجاع وفى النهاية كل من دعمهم تم دعكهم واصبحوا فى خبر كان فاين خوان مصر الذين دعمتهم وتم اعدامهم حتى انك سلمت شاب اخوانى لمصر ومرشد عام الاخوان وعصابته فى عالم النسيان والبشير اهدى لك جزيرة سواكن وين الان ساكن والان الخوان فى ليبيا يتم سحقهم ودعكهم مع كلابك الذين ارسلتهم على يد اسود الجيش الوطنى ولم يطلبوا الاستعانة بشقيق او صديق لانهم وجدوا كلابك اتفه بكثير من ذلك تحب ندفنهم فى الصحراء ولا نرسلهم لك فى توابيت تدفنهم بجوار بيوت الدعارة ياخسارة اردوغان فقد عقله نتيجة تلقيه كل يوم خازوق اخره من امريكا برفع الحظر عن تسليح قبرص وقبلها الاعتراف بمذابح الارمن وغدا الكشف عن ارصدتك فى الخارج التى نهبتها من دم الشعب التركى وما خفى كان اعظم
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