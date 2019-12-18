تركيا: مباشرة التنقيب في بداية 2020 تنفيذا للاتفاقية مع الوفاق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
جعجعة فارغة نتائجها سلبية على تركيا بعد رفع الحظر على تسليح قبرص من جانب امريكا واجراء مناورة بحرية فرنسية يونانية وايطالية ولا اقول مصرية لان الاتفاقية لم تمس مصر وهل بامكان طائرات مسيرة تسقط بسهولة فى ليبيا باسلحة قديمة تسطيع حماية سفينة تنقيب تركية بعد تسليح قبرص باحدث الاسلحة الامريكية والتنقيب اصلا يحتاج وقت طويل وامكانيات تفوق امكانيات تركية فى المياه العميقة ولا تقبل اى شركات عالمية العمل وسط المخاطر
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