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تركيا: مباشرة التنقيب في بداية 2020 تنفيذا للاتفاقية مع الوفاق

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • جعجعة فارغة نتائجها سلبية على تركيا بعد رفع الحظر على تسليح قبرص من جانب امريكا واجراء مناورة بحرية فرنسية يونانية وايطالية ولا اقول مصرية لان الاتفاقية لم تمس مصر وهل بامكان طائرات مسيرة تسقط بسهولة فى ليبيا باسلحة قديمة تسطيع حماية سفينة تنقيب تركية بعد تسليح قبرص باحدث الاسلحة الامريكية والتنقيب اصلا يحتاج وقت طويل وامكانيات تفوق امكانيات تركية فى المياه العميقة ولا تقبل اى شركات عالمية العمل وسط المخاطر

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