زيارة “دي مايو” الخاطفة ترجع إيطاليا للمشهد الليبي

جاءت الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإيطالي دي مايو له منذ توليه منصبه في الخامس من سبتمبر الماضي إلى ليبيا.

ووصل دي مايو طرابلس والتقي رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وعددا من مسؤولي الحكومة، وناقش دي مايو خلال لقاءه مع مسؤولي الوفاق العمليات العسكرية التي تشهدها ضواحي العاصمة إضافة لبحث مذكرتي التفاهم التي وقعتهما الحكومة مع تركيا.

وتوجه دي مايو من طرابلس صوب بنغازي للقاء القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وتم خلال اللقاءين بحث تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفور عودته إلى بلاده من رحلته الخاطفة قال دي مايو إن إيطاليا فقدت تأثيرها في ليبيا وإنه قد حان الوقت لأن تلعب روما دورها الطبيعي في هذا الملف وقريبا ، كاشفا عن قرب تعيين مبعوث إيطالي خاص إلى ليبيا.

وتلخصت زيارة دي مايو في إعطاء رسائل كثيرة أهمها مذكرتي التفاهم التي وقعهما فائز السراج وتركيا والتي يراهما دي مايو مشكلة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وحساسية للاتحاد بأكمله وأن حل الصراع في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا.

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