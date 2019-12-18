المستشار صالح : مهمة الجيش تهيئة الوضع أمام الشعب لاختيار من يحكمه

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على ضرورة الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وقال المستشار صالح في حوار أجراه أمس مع قناة روسيا اليوم إن الجيش مهمته فقط طرد الميليشيات المسلحة والإرهاب، وتأمين طرابلس لتهيئة الوضع أمام الشعب الليبي لقول كلمته واختيار من يحكمه دون أي تدخل من الخارج، وهو ما قال إن المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أكده خلال لقائهما، من أن مؤتمر برلين لن يطرح أي اسم لحكم ليبيا .

المستشار صالح قال إن سبب تأزم الوضع في ليبيا هو الدعم الدولي المقدم لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مشيرا إلى أن بداية حل الأزمة في ليبيا هو التوزيع العادل للدخل على كل الليبيين، مضيفا أن أموال الشعب الليبي تصرف على الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تقاتل الجيش في طرابلس .

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