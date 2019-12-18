في رسالتها لـ مجلس الأمن.. مصر: اتفاق تركيا والوفاق خرق لاتفاق الصخيرات

وجهت السلطات المصرية، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أعربت خلالها عن انتقادها للاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق.

وقالت مصر-في نص رسالتها التي وجهها، مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأميركية كلي كرافت)، وإلى أعضاء المجلس-أن الاتفاق التركي مع ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011، ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات غرب البلاد، معتبرة أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة والوفاق “خرق لاتفاق الصخيرات” الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الليبية، وذلك بحسب ما نشرته قناتا العربية والحدث.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في نوفمبر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.