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قلق سعودي يوناني من مذكرتي الوفاق وتركيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن اليونان والمملكة العربية السعودية يشتركان في رأيهما حول مذكرتي التفاهم الموقّعتين بين تركيا وحكومة الوفاق على الحدود البحرية والتي ستخلق توترات في المنطقة.

وأضاف ديندياس خلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن اليونان والمملكة السعودية ستواصلان مراقبة الوضع سوية وسنظل على اتصال لتنسيق الإجراءات، مشيراً إلى المملكة العربية السعودية لها حساسيات جيوسياسية خاصة وتتفهم جيدًا أن مذكرتي التفاهم ستزعزع الاستقرار في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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