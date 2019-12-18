قلق سعودي يوناني من مذكرتي الوفاق وتركيا

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن اليونان والمملكة العربية السعودية يشتركان في رأيهما حول مذكرتي التفاهم الموقّعتين بين تركيا وحكومة الوفاق على الحدود البحرية والتي ستخلق توترات في المنطقة.

وأضاف ديندياس خلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن اليونان والمملكة السعودية ستواصلان مراقبة الوضع سوية وسنظل على اتصال لتنسيق الإجراءات، مشيراً إلى المملكة العربية السعودية لها حساسيات جيوسياسية خاصة وتتفهم جيدًا أن مذكرتي التفاهم ستزعزع الاستقرار في المنطقة.

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