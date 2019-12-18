“رسالة سرية وملحّة” من أهالي بنينا للمشير.. ما مضمونها؟

في حلقة من برنامج “البلاد” بثتها قناة “218NEWS”، وخُصّصت لاستذكار بعض المواقف والمحطات المفصلية التي مر بها الجيش الوطني منذ إطلاق عملية الكرامة عام 2014 وحتى اليوم، كشف اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني أسرارا قال إنها تروى للمرة الأولى على وسيلة إعلامية، إذ أماط اللثام عن موقف بطولي وملحمي سطره أهالي منطقة بنينا في مدينة بنغازي، وكشف عن فحواه للمرة الأولى.

وبحسب اللواء المسماري، فإنه مع اشتداد وطأة المعارك في بنينا أيام المواجهات الصعبة والعصيبة مع التنظيمات الإرهابية، فإن المشير خليفة حفتر كان يوصي القادة الميدانيين بتوخي الحيطة والحذر، واتباع أقصى درجات الحفاظ على سلامة أرواح المدنيين الذين كانوا قريبين من دائرة المعارك هناك، إلا أن اللواء المسماري يكشف عن “رسائل ملحة ومناشدات” وصلت لقيادة الجيش عبر وسطاء من أهالي بنينا.

وفي الرسائل والمناشدات وفق اللواء المسماري كان أهالي بنينا يطالبون قيادة الجيش الوطني بدك بنينا والمواقع التي يتواجد فيها مدنيون، لتحقيق هدفين الأول طرد الإرهاب من كل ليبيا، والثاني إيصال رسالة حاسمة للإرهابيين أنهم مستعدين للتضحية بأرواحهم، وأنهم فداء لليبيا، وهو ما شكّل رسالة قوية للتنظيمات الإرهابية بأنه لن يكون لهم حاضنة أو مظلة في أي مكان من بنغازي، وأن هناك تلاحم قوي جدا بين الجيش والشعب.

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