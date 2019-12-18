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باشاغا: طلب الدعم العسكري التركي “وارد جدا”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بأن طلب الدعم التركي خيار مفتوح مؤكدا بأنه إذا تطورت الأحداث فستلجأ حكومة الوفاق إلى طلب الدعم العسكري في كل المجالات بما فيها الجوي ومنظومات الدفاع بحسب قوله.

وأكد باشاغا خلال مقابلة متلفزة مع قناة TRT التركية الناطقة بالعربية في أكثر من مرة أن المذكرة تتيح لوزارة الداخلية التعاون مع تركيا في تطوير المجال الأمني وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات، وأن الخيارات مفتوحة أمام حكومة الوفاق ومن حقها أن تطلب الحماية .

وأضاف باشاغا أن حكومة الوفاق قد تطلب من تركيا إرسال جنودها إذا تطورت الأحداث وفي حال طلب الدعم العسكري من تركيا سنلجأ إلى طلبه في كل المجالات بما فيها الجوي ومنظومات الدفاع.

واستغرب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا من ردود الفعل حول مذكرة التفاهم البحري مع تركيا معربا عن قوله بأن مذكرة التفاهم مع تركيا تسترجع حقوق الشعب الليبي وتصب في مصالح الحكومة التركية والشعب التركي، مضيفا أن قوانين البحار الدولية تجيز هذه الاتفاقيات للحفاظ على مصلحة البلدين، كما أن العلاقات بين البلدين ليست مستحدثة وأن الحكومة السابقة قد منحت الشركات التركية عقودا بالمليارات.

وعرج باشاغا على دور الاتفاقية في تغيير وجهات النظر إذ ذكر أن الاتفاقية بحسب رأيه لها تأثير مباشر على تغير المواقف وقد لاحظنا تغيرا في الموقف الدولي كما أن موقف الولايات المتحدة سيكون أقرب إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • فات الميعاد ياغبى فكل مايرسله اردوغان يتم تدميره باستمرار ولن ينفعكم ابدا لا الجيش الليبى مدعوم من الشعب الليبى ومن الاشقاء العرب حتى لو جاء من تبقى من جيش الدعارة التركى خارج المستنقع السورى سيتم دفنهم معكم فى مقابر جماعية فمسافة السكة بين قاعدة محمد نجيب فى مصر وطرابلس سويعات قليلة وباقل تكاليف لانها برا ومؤمنة بينما اى دعم تركى بحرى سيتم اغراقه وجوا سيتم اسقاطه ومن يفلت سيقتل برا وكل من دعمهم اردوغان من الخوان فى خبر كان حتى فى حلب وادلب على الحدود التركية يتم سحقهم ولم ينفعهم جيش الدعارة التركى

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  • المؤكد جدا انكم تحفرون قبوركم بايديكم فالمتغطى باردوغان عريان باع حلب واداب وباع البشر ولا يثق فيه الا الحمير فاين من وعدهم بالدعم وتم دعكهم اين خوان مصر رغم ان تركيا فى مواجهة مصر مباشرة وليبيا ابعد انظر الى الجيش المصرى من اقوى جيوش العالم حاليا واسطوله البحرى اكبر من تركيا واحدث لو اضفت اليه القوى المعادية لتركيا التى قامت بمناورة عند قبرص مع قوة التحالف العربى تعرف ان اردوغان جعجعاع على الفاضى وكثرت الخوازيق التى دخلت مؤخرته ستعجل بسقوطه بعد ان فقد عقله بعد فقد انقرة واسطنبول واعتراف الامريكان بمذابح الارمن ورفع حظر التسليح عن قبرص وفى الطريق الاعلان عن ارصدة اردوغان واسرته الفاسدة بالخارج ومايزال المزيد من الخوازيق وارد قريبا جدا

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