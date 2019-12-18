باشاغا: طلب الدعم العسكري التركي “وارد جدا”

أكد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بأن طلب الدعم التركي خيار مفتوح مؤكدا بأنه إذا تطورت الأحداث فستلجأ حكومة الوفاق إلى طلب الدعم العسكري في كل المجالات بما فيها الجوي ومنظومات الدفاع بحسب قوله.

وأكد باشاغا خلال مقابلة متلفزة مع قناة TRT التركية الناطقة بالعربية في أكثر من مرة أن المذكرة تتيح لوزارة الداخلية التعاون مع تركيا في تطوير المجال الأمني وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات، وأن الخيارات مفتوحة أمام حكومة الوفاق ومن حقها أن تطلب الحماية .

وأضاف باشاغا أن حكومة الوفاق قد تطلب من تركيا إرسال جنودها إذا تطورت الأحداث وفي حال طلب الدعم العسكري من تركيا سنلجأ إلى طلبه في كل المجالات بما فيها الجوي ومنظومات الدفاع.

واستغرب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا من ردود الفعل حول مذكرة التفاهم البحري مع تركيا معربا عن قوله بأن مذكرة التفاهم مع تركيا تسترجع حقوق الشعب الليبي وتصب في مصالح الحكومة التركية والشعب التركي، مضيفا أن قوانين البحار الدولية تجيز هذه الاتفاقيات للحفاظ على مصلحة البلدين، كما أن العلاقات بين البلدين ليست مستحدثة وأن الحكومة السابقة قد منحت الشركات التركية عقودا بالمليارات.

وعرج باشاغا على دور الاتفاقية في تغيير وجهات النظر إذ ذكر أن الاتفاقية بحسب رأيه لها تأثير مباشر على تغير المواقف وقد لاحظنا تغيرا في الموقف الدولي كما أن موقف الولايات المتحدة سيكون أقرب إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

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