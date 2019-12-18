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السيسي: لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف بلاده تجاه ليبيا، مشددا أن القاهرة لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا.

السيسي وفي تصريحات للصحف المصرية الحكومية والخاصة نشرت أمس الثلاثاء وفقاً لقناة “فرنس 24” أن بلاده لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا وذلك بعد أيام من تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

وقال السيسي :”لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما”.

وأضاف في التصريحات التي نشرتها أكثر من صحيفة من بينها “الأهرام” المصرية أنه أمر في صميم الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن السودان وليبيا دول جوار مباشر لمصر.

الرئيس المصري شدد بلهجة قاطعة بحسب صحيفة “الشروق” على أن بلاده لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • Avatar يقول استعدوا لفرح ليبيا تم حفر مقبرة جماعية لكم انتظارا لهذا اليوم الذى بات قريبا جدا والمتغطى باردوغان عريان:

    عندما يتكلم قاهر الاخوان يرتعد اردوغان الجبان فكل من ارسلهم من دواعش لسيناء تم سحهقم والان مرشد عام الاخوان فى السجن غلبان بعد ما دخله بملابس نسوان ولم تنفعه جعجعة اردوغان وفى السودان اهدى اابشير اردوغان جزيرة سواكن على البحر الاحمر ولم يشفع له ذلك فى دخول السجن وفى ليبيا نهاية الخوان محتومة مع تغيير بسيط فى برنامج فرح ليبيا بدلا من زفة الخوان للسجون ستتحول الى جنازة لهم ليدفنوا فى مقابر جماعية بجوار مقابر كلاب الدعارة التركية

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